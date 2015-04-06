Отредактировать интренет магазин.

Мне нужно сделать следующие моменты для моего интернет магазина:

Магазин на СМS. Default шаблон.

1. Поменять оформление (не нужно будет менять стиль оформления, просто нужно будет передвинуть панель, включив сюда разделы каталог, гарантии, оплата и доставка и контакты).

2. Вбить товар и выставить его на яндекс маркет. (iPhone 6, 5S все цвета и объемы памяти) пройти модерацию.

Простите если ошибся в программной терминологии))))

http://apple-rustore.ru