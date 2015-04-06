Нужно интегрировать в Woocommerce сервис "КупиВкредит". Жду заявки и цены.
Отредактировать интренет магазин.
Мне нужно сделать следующие моменты для моего интернет магазина:
Магазин на СМS. Default шаблон.
1. Поменять оформление (не нужно будет менять стиль оформления, просто нужно будет передвинуть панель, включив сюда разделы каталог, гарантии, оплата и доставка и контакты).
2. Вбить товар и выставить его на яндекс маркет. (iPhone 6, 5S все цвета и объемы памяти) пройти модерацию.
Простите если ошибся в программной терминологии))))
Заявки фрилансеров
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