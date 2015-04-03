проект yaport.biz 1. вёрстка 2. интеграция 3. функционал на основе малый бизнес битрикс (интеграция с 1с) есть вопросы пишите в скайп Сделать надо будет оперативно, за неделю.
Изменение карточки товара (Storeland)
Нужно в карточку товара добавить выбор нескольких размеров товара с функцией регулировки его количества
Заявки фрилансеров
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