Изменение карточки товара (Storeland)

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужно в карточку товара добавить выбор нескольких размеров товара с функцией регулировки его количества

http://visla.storeland.ru/

10 лет назад
maksim3544
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров