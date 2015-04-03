Добавление полей в импортер товаров на Drupal

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Закрыт1 заявка91 просмотр

Необходимо доработать импортер товаров интернет-магазина http://fancywork-ua.com/

- Добавить поле "Тег title"

- Добавить поле "Тег description"

- Добавить поле "Authored on" (дата и время создания)

- Убрать поле "oldprice"

Drupal
10 лет назад
isaenko
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров