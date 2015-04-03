Нужно разработать интернет-магазин на Opencart. Дизайн с меня. Подробное ТЗ заинтересовавшимся.
Создание интернет магазина (Битрикс)
В ближайшее время планируется создание интернет-магазина на платформе Битрикс. В магазине будет 10.000 товаров. Дизайнер у нас присутствует, интересует ваша стоимость всего остального ( верстка, программинг и т.д). Пишите свои ценники за работу! В стоимость должен быть включен и сам битрикс..
Заявки фрилансеров
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