Создание интернет магазина (Битрикс)

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Закрыт7 заявок114 просмотров

В ближайшее время планируется создание интернет-магазина на платформе Битрикс. В магазине будет 10.000 товаров. Дизайнер у нас присутствует, интересует ваша стоимость всего остального ( верстка, программинг и т.д). Пишите свои ценники за работу! В стоимость должен быть включен и сам битрикс..

10 лет назад
Seolabs
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров