Написать модуль на OpenCart для автоматизации обновления прайса из XL

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Товар уже заружен на сайт.

Нужно автоматизировать :

1.обновление цен

2.обновление акционных цен

3.возможность высталять цены исходя из курса валют,товар

в прайсе в долларе

4.обновление количества товара

5.обновление количества товара в опциях

более подробно тут:

http://www.evernote.com/l/ARTvg2NGoYZFtKYHUV3RlpmkVghhwxt35YY/

Opencart
10 лет назад
ponich
Юрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров