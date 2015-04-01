Имеем простенький ин. магазин неписаный на Yii2 с десятком продуктов. Все прекрасно работает и на данный момент оплата производиться по пластиковым картам и пейпал. Нужно до подключить оплату www.bitpay.com и webmoney. Рассматриваю ...
Написать модуль на OpenCart для автоматизации обновления прайса из XL
Товар уже заружен на сайт.
Нужно автоматизировать :
1.обновление цен
2.обновление акционных цен
3.возможность высталять цены исходя из курса валют,товар
в прайсе в долларе
4.обновление количества товара
5.обновление количества товара в опциях
более подробно тут:
http://www.evernote.com/l/ARTvg2NGoYZFtKYHUV3RlpmkVghhwxt35YY/
Заявки фрилансеров
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