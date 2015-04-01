Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки137 просмотров

Требуется дополнение программной части сайта от изменения пунктов меню до доработки страницы формирования товара в админке.

Так же нужна разработка нового дизайна и его установка на сайт.

Ищу добросовестного исполнителя для совместной работы на долгие годы.

ТЗ (неокончательное) прикрепил

Joomla
10 лет назад
ggX
32 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров