Исходные данные: верстка - главная, типовая, каталог, страница товара, корзина, страница заказа. Задача: игнорируя нестандартные фишки, нарисованные и сверстанные, реализовать на битрикс только стандартный функционал сайта-магазина, а именно - статичные страницы ...
Доработка сайта на Joomla
Требуется дополнение программной части сайта от изменения пунктов меню до доработки страницы формирования товара в админке.
Так же нужна разработка нового дизайна и его установка на сайт.
Ищу добросовестного исполнителя для совместной работы на долгие годы.
ТЗ (неокончательное) прикрепил
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