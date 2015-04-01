Joomla 1.0.15 + VirtueMart 1.0.10 адаптировать под php 5.4

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Закрыт1 заявка112 просмотров

И джумла и виртмарт довольно сильно кастомизированы

JoomlaPHP
10 лет назад
SMInc
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров