Нужно создать быстро интернет-магазин в котором будет всего 3 продукта. Думаю система WIX подойдет для этого лучше всего. Буду использовать их полный пакет premium.
Доработка карточки товара в Opencart
Описание изложил в прилагаемом файле.
Заявки фрилансеров
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