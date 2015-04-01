Shop Script

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Для внедрения регулярных правок требуется программист умеющий работать с Shop Script.

Необходимая информация о кандидате:

1. Опыт работы с CMS

2. Стоимость услуг

3. Опыт работы с другими CMS

10 лет назад
Shevchuk-BMG
Алексей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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