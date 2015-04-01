Правки магазина на опенкарте

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Закрыт5 заявок106 просмотров

Задача: Правки на опенкарте. Работы много. Магазинов много. В основном: правки вёрстки, исправление ошибок магазина, микро доделки.

Opencart
10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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