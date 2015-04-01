[БИТРИКС] натянуть верстку на стандартный магазин (срочно)

Исходные данные: верстка - главная, типовая, каталог, страница товара, корзина, страница заказа.

Задача: игнорируя нестандартные фишки, нарисованные и сверстанные, реализовать на битрикс только стандартный функционал сайта-магазина, а именно

- статичные страницы

- новости

- каталог

- корзина

должны быть в дизайне и контент должен быть доступен для ректирования.

весь избыточный функционал типа "быстрый заказ" и т.п. просто игнорируется (будет дорабатываться в дальнейшем).

Приоритет - скорость. Спасибо!