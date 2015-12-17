ponich

Юрий ponich

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$5
10 баллов
4 года назад
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Tilda
Рекомендую! Сотрудничество на высоте!
Все отлично! Долго не получалось решить проблему из за того, что фейсбук тупит. Проблемы на стороне админки фейсбука Но по итогу все сделал в лучшем виде! Спасибо большое
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