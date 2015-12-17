Необходимо подключить и настроить плагин комментариев Facebook на сайте Tilda. Устранить проблемы с отображением модерации комментариев как на сайте, так и в админке Facebook. Цель - обеспечить полноценное функционирование модуля для управления комментариями.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать макрос для работы с таблицей XL Прикрепил ТЗПрикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Интернет магазин движке Magento вер. 1.9.2.3 который нужно доработать. Настроить СМС уведомления, подключить платежные системы,решить вопрос со скоростью загрузки на VPS и прочееЗакрыт7 лет назад
Есть магазин на опенкарте xozex.com.ua Сделан коммерческий аудит. Нужно внедрить рекомендации Аудит прикрепил.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Провести технический аудит интернет магазина на опенкарт. Нужно подготовить к заливке товара и продвижению. Сайт на основе шаблона.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Собрать семантику на 5-6 категорий товаров и составить ТЗ копирайтеру. Пример ТЗ прилагаю.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен опытный программист. Доработка интернет магазина на OpenCart 2,0. Не нужен если Вы любитель потеряться и не выходить на связь. Желательно из Украины,мне не удобно работать со всякими вебманями и прочее,удобно с приват. ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
Интернет магазин на шаблоне opencart 2.0 Товаров немного пока,на стадии внесения. Нужно просмотреть на ошибки,составить тз что нужно сделать в первую очередь. Помочь заполнить грамотно тайтлы и прочее у товаров и ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайнер для создания баннеров ,возможно иконок тоже для интернет магазина.Баннеры34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть установленный шаблон. Нужно над ним поработать. Адаптивная версия. 1) нужно верстать с учётом адаптивного дизайна 2) русификация 3) подобрать шрифты 4) поставить заглушки и посмотреть на ошибки и исправить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Уже установлен.Нужно поработать с ним. Товар-велосипеды. Нужно отловить ошибки,прописать тайтлы везде,работа с вёрсткой под мобильные устройства,и тд и тп. Нужен человек ил студия с адекватными ценами на услуги которая сможет комплексно решить задачи по сайту.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Товар уже заружен на сайт. Нужно автоматизировать : 1.обновление цен 2.обновление акционных цен 3.возможность высталять цены исходя из курса валют,товар в прайсе в долларе ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Интернет магазин по продаже велосипедов на OpenCart. Нужен специалист который сможет подобрать семантическое ядро,заполнить мета-теги и все остальные задачи связанные с оптимизацией сайта!Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт10 лет назад
Направление-велосипеды и сопутствующее. Желательно сделать комплексно вместе с заполнением полей метатегов-сео полей. Где-то написать уникальный текст,в основном рерайт.Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по OpenCart .Есть некоторые регулярные работы по сайту-интернет магазину-программинг,вёрстка. По ценам в каждой конкретной работе будем договариваться. Высокобюджетным и почасовым специалистам не обращаться!Закрыт10 лет назад
Это будет понятно в первую очередь человеку,который плотно работал с магазинами одежды где много размеров! Во первых нужно решить как правильно вести товары в магазине у которых есть опции.Например велосипед, он есть в трёх ...Закрыт10 лет назад
Нужно подготовить xml файл для внесения товаров в магазин. Есть прайс в котором есть артикул-бренд-категория товара-название-цена. Атрибуты тоже есть но в отдельном файле. Затем всё это закинуть на сайт, предварительно настроив авто ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
нарисовать тематические иконки для категорий товаров интернет магазина"велосипедная тематика" .Сейчас выглядит вот так-шаблонные http://prntscr.com/5zxap2 нужно нарисовать другие.Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт10 лет назад
вот шаблон http://themeforest.net/item/tellus-responsive-opencart-theme-for-bike-store/full_screen_preview/5312236 установка,русификация,доработка интерфейса,создание логотипа.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Магазин на PrestaShop. Этот движ. мне подходит для интеграции с моей учётной программой и дальнейшая переделка всё же дешевле чем на MODX например. Нужен дизайн с созданием иконок тематических и прч. Логотип и название есть,нужно ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт10 лет назад