CEO внутренняя оптимизация,составления ядра,проверка на ошибки и проче

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок159 просмотров
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Интернет магазин на шаблоне opencart 2.0

Товаров немного пока,на стадии внесения.

Нужно просмотреть на ошибки,составить тз что нужно сделать в первую очередь.

Помочь заполнить  грамотно тайтлы и прочее у товаров и обсудить дальнейшее продвижение

8 лет назад
ponich
Юрий 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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