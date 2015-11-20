Аудит сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок169 просмотров
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Сайт пиротехники в Сочи fireworkplus.ru. Нужен грамотный человек, который поможет разобраться с поисковыми системами, продвижение не нужно, можно просто проконсультировать по этому поводу, главное устранить SEO ошибки в структуре сайта и отображением сайта в поисковиках

8 лет назад
ksxp
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
2 дня
Очень грамотный человек, последовательно, чётко, понятно расписал аудит. Рекомендую
Очень приятно работать с Сергеем. Знающий и пунктуальный заказчик, работу оплатил в сразу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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