СЕО продвижение сайтов

Приветствую. Интересует SEO аудит сайта + рекомендации по продвижению (в виде отчета). + Составление семантического ядра (100 ключевиков) Перед началом сотрудничества, попрошу вас выслать мне любой пример ваших работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим предложить работу по продвижению сайта компании.
Компания имеет несколько сайтов с разными регионами продвижения.
Готовы выслать список ключевых запросов и страниц сайта, где этот запрос употреблен. Вы сможете ознакомиться с информацией и определить наличие релевантных страниц, а также какие запросы из предложенного списка целесообразно продвигать. При необходимости можно рассмотреть возможность написания новых статей и внесения необходимых коррективов по вашему усмотрению.
Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек или счет. Оплата ежемесячная; только за запросы в топ10 выбранной ПС.
От вас требуется ежемесячно предоставлять отчет с перечнем ключевых запросов и позиции, который он на данный момент будет занимать. На основании этого отчета будет производиться оплата. Стандартно мы не работаем по предоплате. Но при крайней необходимости она возможна в размере не более 5 000 рублей, и только в рамках ссылочного бюджета. Отдельную оплату оптимизации, развития или др. работ – мы не предоставляем. Только по факту присутствия продвигаемого ключевого запроса в топе ПС на основании вашего отчета. Условия по наращиванию ссылочной массы: мы самостоятельно пополняем аккаунт выбранной вами ссылочной биржи. Если работа со ссылками – ваша коммерческая тайна, и вы настаиваете, что только вы управляете аккаунтом, в таком случае, мы не сможем предоставлять оплату за ссылки. Также нас интересует динамика в вашей работе, т.е. постоянное повышение позиций по тем или иным запросам. В случае, если работа застопорится, мы будем вынуждены отказаться от сотрудничества.
Также мы готовы рассмотреть и обсудить ваши условия сотрудничества.
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