Профессионал для составления семантического ядра

День добрый! Нужен человек, который за выходные разместит 20 живых (до конца месяца) ссылок в сообщениях на форумах с хорошим ТИЦ. Проектов на данный момент 4 (продажа б\у авто, автосервис, грузоперевозки и квадроциклы), количество "живых" ссылок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настоящий профессионал своего дела для составления семантического ядра, сайта о компьютерной грамотности, обязателен опыт. Разбивка должна происходить по смысловому признаку с учетом пересечений слов в поисковой выдаче. Должны быть объединены слова одинаковые по смыслу, но разные по написанию. Обработка ручная с глубоким погружением в тему.
От Вас требуется сразу разъяснить, из каких источников будет собираться пул запросов, как будет фильтроваться, как будет происходить кластеризация и проверка.
Тематика компьютерной грамотности, а именно сайт посвященный ответам на вопросы пользователей WINDOWS (исключая все запросы со словом скачать, новости, названия техники, а также запросы, относящиеся к Mac, Linux, вопросы не относящиеся к компьютерам и т.п.), которые возникают у них в процессе использования компьютера. Причем в первую очередь интересуют запросы, относящиеся к неопытным пользователям, например: "создать электронную почту", "что такое браузер", "как зарегистрироваться вконтакте" и т.п.
И только в последнюю очередь, когда мы закроем все "чайниковые" интересуют продвинутые запросы, типа: "как настроить ftp", "установка локальной сети" и т.п., но они тоже будут нужны. Их будем собирать отдельным заказом, если сработаемся с Вами.
- Похожие заказы
- $15Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется профессиональная настройка Google Analytics и Яндекс Метрики для нового сайта интернет-магазина смартфонов.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно продвинуть сайт медицинской тематики по десятку односложных высокочастотников. Например, "эндометриоз", "киста яичника", "лапароскопия" и т. п. Сейчас ведется продвижение по большому семантическому ядру, но клиент зациклился на высокочастотниках, а с ними не складывается. Готовы дорабатывать ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт - постгарантийный ремонт автомобилей. Предоставлю набор услуг (по типу - ТО, кузовной ремонт, долив масла и т.д. - штук 20) и список марок машин (основные иномарки среднего сегмента). Надо собрать СЯ и разргуппировать ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, ищем специалистов, которые могут нам помочь привлечь посетителей на сайт с соц сетей платить готовы после выполнения работ, за конкретный результат. Т.е. мы ставим метки и смотрим сколько перешло по вашим меткам к нам ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта под продающие запросы для поисковых систем Гугл/Яндекс и обеспечить стабильное нахождение по этим запросам сайта в топе. Прошу писать подробно Ваши возможности, пожелания к стоимости работ, и как эта стоимость формируется ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна внутренняя оптимизация сайта ЦЕЛЬ - Подготовка сайта для продвижения ЦЕНУ, СРОК И ПРИМЕРЫ ВАШИХ РАБОТ* УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать и раскрутить, группы ВК и Фейсбук, Целевая аудитория : жен. 25-55 лет; Ярославль и область; достаток "средний", "средний+" [url=http://ябелье.рф/][u]http://ябелье.рф/[/u][/url]Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ручное добавление сайта в каталогах по теме стройка, изделия из дерева, двери и тдПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо провести аудит интернет-магазина медицинских товаров. Только люди с опытом. Оставляйте ваш Skype.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт8 лет назад