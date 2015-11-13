Профессионал для составления семантического ядра

Требуется настоящий профессионал своего дела для составления семантического ядра, сайта о компьютерной грамотности, обязателен опыт. Разбивка должна происходить по смысловому признаку с учетом пересечений слов в поисковой выдаче. Должны быть объединены слова одинаковые по смыслу, но разные по написанию. Обработка ручная с глубоким погружением в тему.

От Вас требуется сразу разъяснить, из каких источников будет собираться пул запросов, как будет фильтроваться, как будет происходить кластеризация и проверка.

Тематика компьютерной грамотности, а именно сайт посвященный ответам на вопросы пользователей WINDOWS (исключая все запросы со словом скачать, новости, названия техники, а также запросы, относящиеся к Mac, Linux, вопросы не относящиеся к компьютерам и т.п.), которые возникают у них в процессе использования компьютера. Причем в первую очередь интересуют запросы, относящиеся к неопытным пользователям, например: "создать электронную почту", "что такое браузер", "как зарегистрироваться вконтакте" и т.п.

И только в последнюю очередь, когда мы закроем все "чайниковые" интересуют продвинутые запросы, типа: "как настроить ftp", "установка локальной сети" и т.п., но они тоже будут нужны. Их будем собирать отдельным заказом, если сработаемся с Вами.