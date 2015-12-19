SEO продвижение + управление контекстными кампаниями

Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок231 просмотр
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Есть сайт компании такси, регион Москва.

Требуется вывод в топ по нескольким темам, а так же создание и оптимизация контекстных кампаний в директе и эдвордс

8 лет назад
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
MJKMaster
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$150
8 дней
Илья большой молодец! Всем советую! Позитивный и очень ответственный! Учел все замечания и пожелания!
Все отлично, работаем уже не в первый раз и как всегда все в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!
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