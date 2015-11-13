Составить семантическое ядро (туризм) Нужно составить максимально полное СЯ для сайта соответствующее

тематике сайта – "Туры по всем туроператорам, Онлайн туры, Отдых за

границей, Заказ туров, Поиск туров, Горящие путёвки и т.д.". Объём: от

10.000 запросов

Запросы должны быть разбиты на основные и дополнительные.

• основные – запросы, соответствующие тематике сайта и содержанию текста

• дополнительные – запросы, которые являются сопутствующими к основным

либо соответствующие параграфам: Виза, Сезон, Климат, Курорты, Пляжный

отдых, Оздоровительный туризм, Активный отдых, Семейный отдых, Отдых с

детьми, Романтический отдых, Экскурсии, Что привезти.

Цель – оформление туристом заявки на подбор тура. Регионы запросов все страны отдыха, все города России.

СЯ будет внедряться в тексты описания стран (см.прилож).

СЯ должно быть составлено в excel, каждая фраза должна содержать количество запросов и стоимость.

Собирать нужно фразы с количеством от 100 запросов в месяц

СЯ должно составляться по запросам yandex и gooole

Цену и срок указывайте в проекте.