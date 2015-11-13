SEO аудит сайта + рекомендации по продвижению

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую. 

Интересует SEO аудит сайта + рекомендации по продвижению (в виде отчета). 

+ Составление семантического ядра (100 ключевиков)

Перед началом сотрудничества, попрошу вас выслать мне любой пример ваших работ.

8 лет назад
DenisKV
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта

    Тема сайта обучение наращиванию ресниц. 1) Нужно 10 статей на эту тему с ключами по 3500 зн. со знанием тошнота, вода, уникальность и тд. 2) Размножение статей. 3) Список  белых площадок для разброса статей.  4) Разброс статей.Ребята, указывайте цену ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составить семантическое ядро

    [url=https://www.fl.ru/projects/2550162/sostavit-semanticheskoe-yadro-turizm.html]Составить семантическое ядро (туризм)[/url] Нужно составить максимально полное СЯ для сайта соответствующее тематике сайта – "Туры по всем туроператорам, Онлайн туры, Отдых за границей, Заказ туров, Поиск туров, Горящие путёвки и т.д.". ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется помощник SEO-специалисту

    Добрый день нужен помощник по продвижению сайтов. Требования: Знание SEO. Обязанности: Делать аудиты. составление семантики. Проводить внутреннюю оптимизацию сайтов. Делать мелкие поручения. Вести в среднем 6-8 сайтов. Главное выполнять работу в срок Рабочие время: С пн-пят. С 9 до 16 чтобы была возможность связаться по скайпу. Оплата: Первый ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Профессионал для составления семантического ядра

    Требуется настоящий профессионал своего дела для составления семантического ядра, сайта о компьютерной грамотности, обязателен опыт. Разбивка должна происходить по смысловому признаку с учетом пересечений слов в поисковой выдаче. Должны быть объединены слова одинаковые по смыслу, ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение по высокочастотникам

    Нужно продвинуть сайт медицинской тематики по десятку односложных высокочастотников. Например, "эндометриоз", "киста яичника", "лапароскопия" и т. п. Сейчас ведется продвижение по большому семантическому ядру, но клиент зациклился на высокочастотниках, а с ними не складывается. Готовы дорабатывать ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад