SEO анализ сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок196 просмотров
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Есть сайт tron51.ru Требуется его анализ и качественная оптимизация. 

Срок- обсуждается. Финансовая часть- так же. 

Портфель с успешными проектами- обязательное требование. 

Сразу по условиям: 

Работаем мы по белому. Через договор, потому удобнее было бы, если исполнитель находится на территории РФ (не принципиально). Оплата производится в рублях РФ! 

Студии и агентства- НЕ интересуют! 

Рады будем пообщаться! Ждем заявок.

8 лет назад
StudioTMS
Дмитрий 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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