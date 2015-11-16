SEO анализ сайта

Есть сайт tron51.ru Требуется его анализ и качественная оптимизация.

Срок- обсуждается. Финансовая часть- так же.

Портфель с успешными проектами- обязательное требование.

Сразу по условиям:

Работаем мы по белому. Через договор, потому удобнее было бы, если исполнитель находится на территории РФ (не принципиально). Оплата производится в рублях РФ!

Студии и агентства- НЕ интересуют!

Рады будем пообщаться! Ждем заявок.