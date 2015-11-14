Оптимизировать сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок174 просмотра
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Необходимо оптимизировать сайт.

Сделать карту XML чтобы автоматически генерировалось и т.п.

Нужна правильная оптимизация.

8 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)