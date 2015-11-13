Продвижение сайта в англ сегменте

Добрый день нужен помощник по продвижению сайтов. Требования: Знание SEO. Обязанности: Делать аудиты. составление семантики. Проводить внутреннюю оптимизацию сайтов. Делать мелкие поручения. Вести в среднем 6-8 сайтов. Главное выполнять работу в срок Рабочие время: С пн-пят. С 9 до 16 чтобы была возможность связаться по скайпу. Оплата: Первый ...