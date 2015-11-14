Продвижение школы иностранных языков

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок161 просмотр
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Задачи которые необходимо выполнить:

- Продвижение сайта в интернете. Возможна доработка сайта. Наш сайт www.oklandkhv.ru

- Продвижение группы с соц сетях и привлечение новых клиентов

- Создание идей и конкурсов для привлечение новых клиентов. (На сегодняшний день очень актуальны идеи и конкурсы посвященные новому году )

8 лет назад
zdorovilova
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад