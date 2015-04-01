Подключение платежных систем

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки108 просмотров

Имеем простенький ин. магазин неписаный на Yii2 с десятком продуктов. Все прекрасно работает и на данный момент оплата производиться по пластиковым картам и пейпал. Нужно до подключить оплату www.bitpay.com и webmoney.

Рассматриваю заявки в формате цена-сроки по каждой из систем отдельно. Исполнитель обязан будет подключить обе системы.

Yii
10 лет назад
revardy
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров