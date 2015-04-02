Поправить сайт (битрикс)

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Закрыт2 заявки106 просмотров

Необходимо настроить работу сайта. Где-то подправить, где-то дописать пару строк кода. http://moscup.ru/

ТЗ прикладываю жду предложения по цене и срокам

10 лет назад
wwwstereotip
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров