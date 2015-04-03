Отображение метаданных

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Завершен2 заявки135 просмотров

Интернет магазин Joomla+virtuamart2

В админке прописаны одни метаданные, на сайте отображаются другие.

Нужно что бы отображались данные из админики

Joomla
10 лет назад
nraguz
45 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
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Четкая постановка задачи. Приятное общение. Оплата без задержек. Спасибо!

Заявки фрилансеров

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад