Требуется установка и отладка модуля ЧПУ на Opencart. Оплата на WebMoney
Отображение метаданных
Интернет магазин Joomla+virtuamart2
В админке прописаны одни метаданные, на сайте отображаются другие.
Нужно что бы отображались данные из админики
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
здравствуйте paypal имеет сервис login для любого сайта - такая фича подключена на сайте но не работает.. Требуется консультация по скайпу. Опыт обязателен потомучто выучить и разобраться с этим вопросом не ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Задача по разработке магазина: уникализировать и доработать, согласно приложенным схематическим концептам, шаблон - http://journal.digital-atelier.com/10/ основная цветовая гамма синий, голубой, белый разработать логотип - название магазина "ВсегдаТепло" установить модуль - мультивалютности, упрощенной ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо настроить работу сайта. Где-то подправить, где-то дописать пару строк кода. http://moscup.ru/ ТЗ прикладываю жду предложения по цене и срокамЗакрыт10 лет назад
Нужен магазин по шаблону http://www.templatemonster.com/ru/demo/52845.html Срок горитИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
Товар уже заружен на сайт. Нужно автоматизировать : 1.обновление цен 2.обновление акционных цен 3.возможность высталять цены исходя из курса валют,товар в прайсе в долларе ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Имеем простенький ин. магазин неписаный на Yii2 с десятком продуктов. Все прекрасно работает и на данный момент оплата производиться по пластиковым картам и пейпал. Нужно до подключить оплату www.bitpay.com и webmoney. Рассматриваю ...Закрыт10 лет назад
Привет. Нужно сделать сайт по продаже VPN Доступов. + каталоги готовые. Домен хостинг уже есть. Дизайн договорной, Совместное создание. Очень срочно и быстро. Сайт особо функцииональный не нужен важно уже приступить к работе ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется дополнение программной части сайта от изменения пунктов меню до доработки страницы формирования товара в админке. Так же нужна разработка нового дизайна и его установка на сайт. ...Закрыт10 лет назад
- $400
Исходные данные: верстка - главная, типовая, каталог, страница товара, корзина, страница заказа. Задача: игнорируя нестандартные фишки, нарисованные и сверстанные, реализовать на битрикс только стандартный функционал сайта-магазина, а именно - статичные страницы ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад