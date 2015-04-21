Интернет-магазин на Opencart

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен13 заявок219 просмотров

Задача по разработке магазина:

уникализировать и доработать, согласно приложенным схематическим концептам, шаблон - http://journal.digital-atelier.com/10/

основная цветовая гамма синий, голубой, белый

разработать логотип - название магазина "ВсегдаТепло"

установить модуль - мультивалютности, упрощенной корзины, выгрузки на Я.Маркет.

Оплата на WebMoney R.

Opencart
10 лет назад
reuf
52 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$285
15 дней
Сайт был сделан даже раньше, очень удобно было общаться голосом. На все мои вопросы Евгений всегда отвечал и был на связи. Буду рекомендовать своим знакомым.
Спасибо за проект! Рекомендую сотрудничать с Андреем! Всегда на связи, точное ТЗ, оплата всегда вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад