Интернет-магазин на битрикс малый бизнес

$200
  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка160 просмотров

проект yaport.biz

1. вёрстка

2. интеграция

3. функционал на основе малый бизнес битрикс (интеграция с 1с)

есть вопросы пишите в скайп

Сделать надо будет оперативно, за неделю.

10 лет назад
yaport
Артём 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров