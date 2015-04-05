Создание интернет магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок199 просмотров

Нужно создать интернет-магазин.

1. Верстка ваша.

2. По поводу CMS, или joomla, или 1-с Битрикс.

3. Настройка корзины.

4. Поиск по разным типам товаров.

5. Срок изготовления 1 месяц.

Joomla
10 лет назад
dima_rudko
Дмитрий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров