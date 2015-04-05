Установить скрипт интернет магазина

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки104 просмотра

Есть скрипт нужно установить на хостинг. Домен Хостинг и скрипт оплачены. Только установка и доступ в админскую часть.

Скрипт от компании http://www.webasyst.ru/ Доступ выдам.

10 лет назад
rawdeal
64 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров