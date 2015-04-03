Сделать кнопку Разместить заказ в CS-CART

Я в checkout, в корзине, сделал упрощенное заполнение...просто убрал лишнее. Но есть проблема, нужно сделать работающую кнопку Разместить заказ, что бы она все данные отправляла как заказ, оповещала об этом пользователя, что заказ принят, и разумеется убрать из корзины что уже заказано....