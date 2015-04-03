Сделать кнопку Разместить заказ в CS-CART

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Закрыт1 заявка161 просмотр

Я в checkout, в корзине, сделал упрощенное заполнение...просто убрал лишнее. Но есть проблема, нужно сделать работающую кнопку Разместить заказ, что бы она все данные отправляла как заказ, оповещала об этом пользователя, что заказ принят, и разумеется убрать из корзины что уже заказано....

10 лет назад
effJkeee
Евгений 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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