Срок 25 дней. Кандидаты с опытом подключения Mеrliоn AРI в приоритете. 1. Магазин. Предложения по движку и хостингу для беспроблемной работы всего проекта. 2. Шаблон магазина и качество модулей по подобию ...
Нужны новые платежные модули
В связи с выходом АПИ 2.0 нужны модули для всех основных CMS
Модуль оплаты дляVirtueMart на Joomla CMS
Модуль оплаты для JoomShopping на Joomla CMS
Модуль оплаты для Ubercart на Drupal 6
Модуль оплаты для Ubercart на Drupal 7
Модуль оплаты для WordPress e-Commerce
Модуль оплаты для OpenCart CMS (ocStore)
Модуль оплаты для OsCommerce CMS
Модуль оплаты для Ruby on Rails: Spree/Synergy
Модуль оплаты для Prestashop Модуль оплаты для 1С: Битрикс CMS
Модуль оплаты для webAsyst CMS
Модуль оплаты для UMI CMS
Модуль оплаты для Amiro CMS
Модуль оплаты для Host CMS
Модуль оплаты для PHPShop
Модуль оплаты для VaM Shop CMS
Предпочтение будет отдано исполнителям, которые
- имели опыт разработки платежных модулей
- могут сделать более 1 модуля
- имеют сайт и практику и хотят поддерживать модули клиентов на постоянной (платной) основе
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