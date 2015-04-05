Нужны новые платежные модули

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок184 просмотра

В связи с выходом АПИ 2.0 нужны модули для всех основных CMS

Модуль оплаты дляVirtueMart на Joomla CMS

Модуль оплаты для JoomShopping на Joomla CMS

Модуль оплаты для Ubercart на Drupal 6

Модуль оплаты для Ubercart на Drupal 7

Модуль оплаты для WordPress e-Commerce

Модуль оплаты для OpenCart CMS (ocStore)

Модуль оплаты для OsCommerce CMS

Модуль оплаты для Ruby on Rails: Spree/Synergy

Модуль оплаты для Prestashop Модуль оплаты для 1С: Битрикс CMS

Модуль оплаты для webAsyst CMS

Модуль оплаты для UMI CMS

Модуль оплаты для Amiro CMS

Модуль оплаты для Host CMS

Модуль оплаты для PHPShop

Модуль оплаты для VaM Shop CMS

Предпочтение будет отдано исполнителям, которые

- имели опыт разработки платежных модулей

- могут сделать более 1 модуля

- имеют сайт и практику и хотят поддерживать модули клиентов на постоянной (платной) основе

DrupalJoomlaocStoreOpencartPrestaShopWebasystWordPressRuby
10 лет назад
demum
Глеб 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров