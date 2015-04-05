Дополнить функционал магазина на Вебасист

1) добавить возможность сравнить товары

2) подкорректировать меню каталога товаров (например - есть категории 1 и 2, у каждой по несколько подкатегорий, нужно чтобы при выборе категории 1, в меню показывались только ее подкатегории, а категория 2 и ее подкатегории нужно скрыть, и наоборот)

Интересует цена и срок.

Если есть вопросы, пишите, расскажу подробнее.