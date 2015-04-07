Работа с Magento

Нужна помощь с Magento, в основном это техническая поддержка, исправление ошибок, настройка модулей под определенный функционал. Необходимо знать Magento CMS, а не просто дизайн или верстку для Magento (это плюс, но не главное)

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