Работа с Magento

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Закрыт3 заявки92 просмотра

Нужна помощь с Magento, в основном это техническая поддержка, исправление ошибок, настройка модулей под определенный функционал. Необходимо знать Magento CMS, а не просто дизайн или верстку для Magento (это плюс, но не главное)

Почасовая оплата за предварительной договоренностью. Пожалуйста, укажите Ваши работы, условия, цену и как связаться.

Magento
10 лет назад
VDan
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров