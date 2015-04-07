Сделать сайт на opencart

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Нужен хороший продающий сайт (интернет магазин) на opencart, дизайн мой. Бриф в прикреленном файле.

Нужен полный функционал интернет магазина, многоязычность (рус, укр, англ), мульивалютность.

Ознакомиться с продукцией и направлением бизнеса можно на сайте DevoHome.com

Дизайн сайта будет:

https://www.flickr.com/photos/9906232@N03/13540380065/in/photostream/

В предложении просьба указать:

- стоимость услуг,

- сроки,

- дату когда готовы приступить

- ссылки на свои работы.

Предпочтение исполнителям из Киева для ускорения коммуникации.

Opencart
10 лет назад
egor4377
Егор 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров