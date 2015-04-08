Нужно интегрировать в Woocommerce сервис "КупиВкредит". Жду заявки и цены.
Простой магазин под ключ
Создать простой интернет-магазин на 50 товаров.
Дизайн взять по ссылке (в приложении), дизайн упростить - будут даны отдельные инструкции (убрать выпадающие меню, убрать ссылки на соц.сети, убрать лишние товары и т.д.)
Платформа на выбор исполнителя. Требуется надежность, удобство управления, удобство редактирования фронтенда
Схема: главная - страница товара (4 фото и текст) - пред.корзина - корзина - оформление заказа - подтверждение заказа
Сделать мобильную версию
Сделать модуль email рассылки по факту размещения заказа
Залить данные товаров из Excel файла
Разместить на хостинге (будет предоставлен)
Заявки фрилансеров
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