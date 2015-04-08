Простой магазин под ключ

Имеется сайт на платформе 1С-БИТРИКС. Нужно сделать правки для фильтра. http://ubkarta.ru/catalog Посмотрите по этой ссылке http://www.yalta-city.com/index.php?pg=bc&o=1 на ней написаны цены в долларах, а ниже в рублях с пересчетом по курсу ЦБРФ. ...