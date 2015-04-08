Простой магазин под ключ

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Закрыт12 заявок163 просмотра

Создать простой интернет-магазин на 50 товаров.

Дизайн взять по ссылке (в приложении), дизайн упростить - будут даны отдельные инструкции (убрать выпадающие меню, убрать ссылки на соц.сети, убрать лишние товары и т.д.)

Платформа на выбор исполнителя. Требуется надежность, удобство управления, удобство редактирования фронтенда

Схема: главная - страница товара (4 фото и текст) - пред.корзина - корзина - оформление заказа - подтверждение заказа

Сделать мобильную версию

Сделать модуль email рассылки по факту размещения заказа

Залить данные товаров из Excel файла

Разместить на хостинге (будет предоставлен)

10 лет назад
vbru
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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