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Синхронизация товаров c сайта поставщика по API
Добрый день!
Необходимо синхронизировать сайт поставщика https://www.sima-land.ru (определенные категории их подкатегории и товары которые в них находятся) с сайтом, который разработан на Joomla 2.5 и Virtuemart
Документацию для API можно посмотреть по адресу https://www.sima-land.ru/api/v2/help
Как синхронизировать фото без водяного знака написано в документации по ссылке https://www.sima-land.ru/api/
Задача: сделать синхронизацию (зеркало) категорий — Игрушки, Товары для детей, Канцтовары, Книги, Творчество, Кожгалантерея со всеми подкатегориями этих категорий соответсвенно и всех товаров которые входят в эти подкатегории
Товары должны выглядеть идентично, как на сайте sima-lend.ru т.е. со всеми характеристиками (вес, кол-во, страна производителя, описание товара, все фотки которые отображают товар и т.д.).
категории-подкатегори-товары должны сихнонизироваться и добавляться в Virtuemart для дальнейшего вывода на сайте.
Товары и категории должны синхронизирвоаться без участия человека, т.е. автоматически, к примеру 1 раз в день.
При каких либо изменениях на сайте поставщика, категории-подкатегории-товары должны так же меняться и на разработанном сайте Joomla
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