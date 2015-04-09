Opencart - добавить SKU в админке

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки348 просмотров

1. Нужно добавить столбец SKU (артикул) в админку Opencart и поиск по этому значению.

2. В изменении заказа: на странице "информация о покупателе" убрать фамилию.

3. В деталях оплаты: убрать фамилию.

4. Адрес доставки: аналогично.

5. Товары: добавить столбец SKU (артикул) и возможность поиска и добавления товаров в заказ по артикулу (поле "выберете товар").

6. Итого: выводить столбец SKU в таблицу.

7. В письме покупателю отправлять также артикулы.

Пункт 1 нужно выполнить оперативно.

Критерии выбора исполнителя по степени важности: стоимость, рейтинг/отзывы, портфолио

Opencart
10 лет назад
fiqus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$45
1 день
Работа выполнена быстро, в соответствии с заданием. Охотно внесены правки. Спасибо!
Доволен сотрудничеством на все 100%. Грамотное ТЗ, конструктивное общение, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перенести базу данных магазина с Opencart на OCStore.

    $20

    Нужно перенести сайт с Opencart 1.5.4.1 на последний OcStore дефолтный шаблон. Важно чтобы сохранились все категории, производители, товары ну и прочие настройки магазина. Шаблон и модули буду ставить сам. Пробовал перенести своими силами не разобрался ...

    ocStoreOpencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простейший интернет магазин

    $20

    Требуется простейший магазин с стандартным дизайном (без рисования выберу из готовых) по продаже запчастей для сотовых телефонов и оборудования для ремонта их же.

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • ShopScript6, запуск интернет магазина

    Добрый день. Хотим максимально быстро запустить интернет магазин, выбор остановили на платформе ShopScript 6. Для запуска нужен разработчик, который работал с этим движком Возможно потребуются работы по дизайну. Пишите. С нетерпением ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Вот первоначальный список который необходим для нашего сайта: 1. Подключить тек-док 2. Подключение прайс-листов и веб-сервисов поставщиков на сайт 3. Проценка запчастей по артикулу (пример: http://avtomakc.ru/products/MANN/CUK29005.html) 4. Возможность просматривать заказы ...

    HTML
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист Amiro CMS

    Нужен специалист по амиро цмс. необходимо натянуть сверстаный макет на движок и довести сайт до готового состояния

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на Зенд Фреймворк

    Добрый день, требуется доработка сайта http://www.nadovdom.com.ua. Сайт написан на Зенд фреймворк. Для технической оптимизации сайта нужно внести правки, описанные в ТЗ (см. аттачмент). Просьба указать стоимость работы каждого пункта по отдельности, а также ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Синхронизация товаров c сайта поставщика по API

    $70

    Добрый день! Необходимо синхронизировать сайт поставщика https://www.sima-land.ru (определенные категории их подкатегории и товары которые в них находятся) с сайтом, который разработан на Joomla 2.5 и Virtuemart Документацию для API можно посмотреть по адресу ...

    Joomla
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой магазин под ключ

    Создать простой интернет-магазин на 50 товаров. Дизайн взять по ссылке (в приложении), дизайн упростить - будут даны отдельные инструкции (убрать выпадающие меню, убрать ссылки на соц.сети, убрать лишние товары и т.д.) Платформа на ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад