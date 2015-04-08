ShopScript6, запуск интернет магазина

Добрый день! Необходимо синхронизировать сайт поставщика https://www.sima-land.ru (определенные категории их подкатегории и товары которые в них находятся) с сайтом, который разработан на Joomla 2.5 и Virtuemart Документацию для API можно посмотреть по адресу ...