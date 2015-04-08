Нужен специалист по амиро цмс. необходимо натянуть сверстаный макет на движок и довести сайт до готового состояния
Создание интернет магазина
Вот первоначальный список который необходим для нашего сайта:
1. Подключить тек-док
2. Подключение прайс-листов и веб-сервисов поставщиков на сайт
3. Проценка запчастей по артикулу (пример: http://avtomakc.ru/products/MANN/CUK29005.html)
4. Возможность просматривать заказы клиентов, изменять статусы заказов.
5. Подключение информирование клиента о движении товара (через http://smsc.ru/)
6. Просмотр баланс клиента (в админке сайта), а так же самому клиенту (в личном кабинете).
7. Пополнение баланс клиентов через Робокассу.
8. Создание системы переписки (клиент-менеджер) по заказам, по любым вопросом
9. Создание формы Вин-запрос (ничего сложного) с последующим просмотром админом и ответом. Ответ будет приходить в системе переписки.
10. Создание каталога товаров
Заявки фрилансеров
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