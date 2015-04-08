Создание интернет магазина

Вот первоначальный список который необходим для нашего сайта:

1. Подключить тек-док

2. Подключение прайс-листов и веб-сервисов поставщиков на сайт

3. Проценка запчастей по артикулу (пример: http://avtomakc.ru/products/MANN/CUK29005.html)

4. Возможность просматривать заказы клиентов, изменять статусы заказов.

5. Подключение информирование клиента о движении товара (через http://smsc.ru/)

6. Просмотр баланс клиента (в админке сайта), а так же самому клиенту (в личном кабинете).

7. Пополнение баланс клиентов через Робокассу.

8. Создание системы переписки (клиент-менеджер) по заказам, по любым вопросом

9. Создание формы Вин-запрос (ничего сложного) с последующим просмотром админом и ответом. Ответ будет приходить в системе переписки.

10. Создание каталога товаров