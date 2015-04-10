Требуется простейший магазин с стандартным дизайном (без рисования выберу из готовых) по продаже запчастей для сотовых телефонов и оборудования для ремонта их же.
Перенести базу данных магазина с Opencart на OCStore.
Нужно перенести сайт с Opencart 1.5.4.1 на последний OcStore дефолтный шаблон. Важно чтобы сохранились все категории, производители, товары ну и прочие настройки магазина. Шаблон и модули буду ставить сам. Пробовал перенести своими силами не разобрался как адаптировать базу данных. Магазин рабочий, поэтому шаблон ставим на другой домен, восстанавливаем базу и когда все заработает, переносим на домен рабочего магазина. По этой же причине, желательно сделать на выходных, чтобы я до понедельника успел све восстановить и настроить.
Оплата по результату. Просьба писать только тем кто хорошо разбирается в БД Опенкарта.
Пишите сроки и цену (адекватную). По сути нужно просто восстановить базу данных из бекапа со знанием ньюансов.
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