Перенести базу данных магазина с Opencart на OCStore.

Нужно перенести сайт с Opencart 1.5.4.1 на последний OcStore дефолтный шаблон. Важно чтобы сохранились все категории, производители, товары ну и прочие настройки магазина. Шаблон и модули буду ставить сам. Пробовал перенести своими силами не разобрался как адаптировать базу данных. Магазин рабочий, поэтому шаблон ставим на другой домен, восстанавливаем базу и когда все заработает, переносим на домен рабочего магазина. По этой же причине, желательно сделать на выходных, чтобы я до понедельника успел све восстановить и настроить.

Оплата по результату. Просьба писать только тем кто хорошо разбирается в БД Опенкарта.

Пишите сроки и цену (адекватную). По сути нужно просто восстановить базу данных из бекапа со знанием ньюансов.