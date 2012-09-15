Пропал бывший разработчик магазина lm-shop.kz, нуждаюсь в новом. Сайт готов на 80% процентов, необходима ежемесячная поддержка и легкая доработка. Основные требования оперативность и ответственность. Работы не много, но её нужно выполнять оперативно и не затягивая. ...