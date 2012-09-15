TommiB

Артём TommiB

 
36 летКазахстан/Алматы
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Магазин на joomla: поддержка и доработка lm-shop.kz

    Пропал бывший разработчик магазина lm-shop.kz, нуждаюсь в новом. Сайт готов на 80% процентов, необходима ежемесячная поддержка и легкая доработка. Основные требования оперативность и ответственность. Работы не много, но её нужно выполнять оперативно и не затягивая. ...

    Joomla
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шаблон для Joomla 3.0.1

    $50

    Привет всем! Есть такой сайт razzzbor.kz/site , нужен дизайн тематический, стоит joomla 3.01 и магазин joomshoping. Интернет магазин автозапчастей, хотелось бы тематически его как-то оформить по-легкому.

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интерфейс информационного терминала

    $500

    Привет, нужно создать интерфейс для информационного терминала, похожего на терминалы оплаты сотовых услуг и прочего, но без купюроприемника и т.д., цель которого информационная поддержка покупателей большого торгового центра, в котором много бутиков, так сказать барахолка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для интернет магазина на Joomla! 2.5.
Артем - отличный заказчик. Несмотря на задержку срока, принял работу моментально, без лишних претензий. Спасибо. Рекомендую!
Быстрое и аккуратное выполнение и наполнение интернет магазина lm-shop.kz Приятно работать, деловое решение возникающих проблем. Также хороший дизайн в короткие сроки.
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