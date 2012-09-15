Пропал бывший разработчик магазина lm-shop.kz, нуждаюсь в новом. Сайт готов на 80% процентов, необходима ежемесячная поддержка и легкая доработка. Основные требования оперативность и ответственность. Работы не много, но её нужно выполнять оперативно и не затягивая. ...
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Система Joomla! 2.5.6 Joomshoping 3.xxx - Необходим полностью дизайн интернет магазина, товар автомасла и автохимия.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Привет всем! Есть такой сайт razzzbor.kz/site , нужен дизайн тематический, стоит joomla 3.01 и магазин joomshoping. Интернет магазин автозапчастей, хотелось бы тематически его как-то оформить по-легкому.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Привет, нужно создать интерфейс для информационного терминала, похожего на терминалы оплаты сотовых услуг и прочего, но без купюроприемника и т.д., цель которого информационная поддержка покупателей большого торгового центра, в котором много бутиков, так сказать барахолка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
9 лет назад
Артем - отличный заказчик. Несмотря на задержку срока, принял работу моментально, без лишних претензий. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Быстрое и аккуратное выполнение и наполнение интернет магазина lm-shop.kz Приятно работать, деловое решение возникающих проблем. Также хороший дизайн в короткие сроки.