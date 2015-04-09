Есть магазин на JoomShopping. Задача: Интегрировать его с базой данных другого магазина через их API. Вот что они предлагают: BERG API — доступ к ...
Удалить Вирусный код на Landing page (Сайт-Одностраничник)
Нужен Грамотный специалист, знающий свою работу и имеющий опыт работы с Landing page от 3-х лет ! Удалить все вредоносные коды с сайта, сайт был заражен находясь на одном хостинге с вредоносным сайтом . После нужно проверить, не осталось ли вирусного кода . Работа будет приниматься только в оговоренные сроки ! Спасибо .
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