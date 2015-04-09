Удалить Вирусный код на Landing page (Сайт-Одностраничник)

Нужен Грамотный специалист, знающий свою работу и имеющий опыт работы с Landing page от 3-х лет ! Удалить все вредоносные коды с сайта, сайт был заражен находясь на одном хостинге с вредоносным сайтом . После нужно проверить, не осталось ли вирусного кода . Работа будет приниматься только в оговоренные сроки ! Спасибо .