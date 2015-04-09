Необходимо посадить готовую вёрстку на OpenCart. Сайт достаточно простой. Все страницы свёрстаны. Если чего-то будет не хватать, без проблем доделаю. Указывайте в заявке стоимость, сроки и 2 ссылки на магазины, которые вы делали. Свёрстанные страницы ...
Интеграция JoomShopping с BERG API
Есть магазин на JoomShopping.
Задача:
Интегрировать его с базой данных другого магазина через их API.
Вот что они предлагают:
BERG API — доступ к базе данных БЕРГ через WEB-сервис
BERG API — это инструмент, который даёт возможность вашему сайту (или приложению) — автоматически, без участия человека, взаимодействовать с нами в реальном времени:
получать наши цены и остатки на товар;
получать аналоги товара;
размещать у нас заказы;
отслеживать статусы по размещённым ранее заказам.
Вот сам API: http://berg.ru/api
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