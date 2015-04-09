Интеграция JoomShopping с BERG API

Есть магазин на JoomShopping.

Задача:

Интегрировать его с базой данных другого магазина через их API.

Вот что они предлагают:

BERG API — доступ к базе данных БЕРГ через WEB-сервис

BERG API — это инструмент, который даёт возможность вашему сайту (или приложению) — автоматически, без участия человека, взаимодействовать с нами в реальном времени:

получать наши цены и остатки на товар;

получать аналоги товара;

размещать у нас заказы;

отслеживать статусы по размещённым ранее заказам.

Вот сам API: http://berg.ru/api