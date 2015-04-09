Ищу PHP программиста. На данный момент нужно создать сайт интернет магазин, и простенькие сайты под субдоменом: сайт автосервиса, автозапчастей. Для интернет магазина создать CRM систему. Прототип почти готов. Хочется, чтобы программист вел проект ...
Создание из макета PSD шаблона для Opencart
Требуется специалист, который может из макета PSD сделать шаблон для Опенкарт.
Тематика магазина: товары и оборудование для бань
Дизайн в процессе разработки находится (пока можно вносить коррективы). Шаблон должен быть самостоятельным и не затрагивать системные файлы (все изменения в vqmod если они потребуются)
От вас требуется:
- указать примеры работ (где вы из макета делали шаблон для ОС)
- посоветовать какие страницы отрисовать, вдруг я пропустил что-то (Главная, Список товаров, Карточка товара, Корзина, Чекаут, Форма логина-регистрации и обратной связи)
- указать для какой версии вы сможете сделать 1.5.6.4 или 2.х (версия тоже в процессе выбора, хотелось бы 2-ую, но если проблема с созданием шаблона под нее, то готов установить 1.5.6.4)
- Стоимость вашей работы
- Сроки
Обязательно в сообщении или в заявке указывайте цена-срок-ссылки на такие жа ваши работы
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