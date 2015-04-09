Создание из макета PSD шаблона для Opencart

Требуется специалист, который может из макета PSD сделать шаблон для Опенкарт.

Тематика магазина: товары и оборудование для бань

Дизайн в процессе разработки находится (пока можно вносить коррективы). Шаблон должен быть самостоятельным и не затрагивать системные файлы (все изменения в vqmod если они потребуются)

От вас требуется:

- указать примеры работ (где вы из макета делали шаблон для ОС)

- посоветовать какие страницы отрисовать, вдруг я пропустил что-то (Главная, Список товаров, Карточка товара, Корзина, Чекаут, Форма логина-регистрации и обратной связи)

- указать для какой версии вы сможете сделать 1.5.6.4 или 2.х (версия тоже в процессе выбора, хотелось бы 2-ую, но если проблема с созданием шаблона под нее, то готов установить 1.5.6.4)

- Стоимость вашей работы

- Сроки

Обязательно в сообщении или в заявке указывайте цена-срок-ссылки на такие жа ваши работы