Интернет магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки140 просмотров

Нужен сайт типа http://www.oasiscatalog.com. С удобной админкой, и качественным фильтром.

Без контента. Срок 60 дней. Предоплата есть. Готовы выкупить похожие Удобные cms

10 лет назад
botakoz
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$998
60 дней

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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