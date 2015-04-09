1. Здравствуйте. В данный момент на сайте установлен модуль "SEO CMS PRO: Блог | Новости | Отзывы | Галерея | Формы" и с помощью него выведены отзывы в блок слева. Длинные отзывы не сокращаются , ...
Доработка существующего интернет-магазина
Для интернет-магазина авторских ювелирных украшений необходимо доработать сайт. www.каффы.рф Сделать редизайн (ребрендинг) на Stepan Vasiliev. Привлечь больше покупателей и убедить сделать покупку, помочь сделать выбор. Важно не только продать украшения, но и популяризировать имя самого мастера.
Подробная информация в прикрепленном файле. Рассмотрим все ваши предложения в течении недели.
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