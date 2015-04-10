Для интернет-магазина авторских ювелирных украшений необходимо доработать сайт. www.каффы.рф Сделать редизайн (ребрендинг) на Stepan Vasiliev. Привлечь больше покупателей и убедить сделать покупку, помочь сделать выбор. Важно не только продать украшения, но и популяризировать имя самого ...
Интернет магазин цветов
Дизайн в процессе отрисовки. Нужно сверстать адаптивный, на всех платформах правильно функционирующий интренет магазин. Хотелось бы на битриксе, но готов выслушать ваши предложения. Работа с конца следующей недели.
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