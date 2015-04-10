Вамшоп - дополнение, пользователи добавляют свои товары в каталог.

Необходима доработка Вамшоп 1,76

- нужен функционал позволяющий определенной группе пользователей (группы есть стандартно) добавлять свои товары в каталог (в определенный или свой раздел на сайт). Доступ в админку у этой группы есть в раздел каталог.

Позволяет пользователям добавлять товары, описания, цены, картинки, производителей прямо на сайте, в своем аккаунте. Товары появляются в админке неактивными и после проверки Вы как админ можете сделать их активными и они появляются в магазине. После редактирования товар также становится неактивным.

Администратору приходит письмо в каком разделе добавлялся или редактировался товар.

товары и категории которые уже есть в каталоге - пользователь не видит, должен видеть только свои категории и товары.

когда-то уже был создан модуль

- Customer Add Product под VamShop 1.38 (от OsCommerce 2.2 MS2)

можно и его адаптировать под 1,76

сроки не ограничены

дистрибутив предоставим при необходимости