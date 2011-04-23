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Действие аккаунта приостановлено!
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Скрипт импорта из YML в Соц.Сети альбомы ВК и ОД CURL + API YML выдается по ссылке, синхронизация авто создание альбомов по категориямВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
ТЗ. далее по тексту, по умолчанию речь идет о зарегистрированном пользователе, выполнил вход (логин + пасс) и приступил к выполнению заказа. 1. при переходе по «Оформить заказ» — открывается страница checkout_shipping.php, ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Модуль поиска для VamShop под недвижимость - по типу сделки (покупка, продажа и т.д.) - по типу объекта (1кмн. 2кмн и тд.) - по микрорайону - по ценеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад